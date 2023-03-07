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Кутлер Семен Николаевич
Кутлер Семен Николаевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
03.02.1901
Пол
Мужской
Отец
Кутлер Николай Николаевич
1859 г.р.
Мать
Кутлер (Страхова) Александра Николаевна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1901
Отец:
Кутлер Николай Николаевич
Мать:
Кутлер Александра Николаевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
27.02.1901
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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