Кушкин Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкин Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Кушкин Сергей Арсеньевич

Мать: Кушкина Мария Платоновна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Лебедева Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Федоренко Софья Евгеньевна

Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Александра Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
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