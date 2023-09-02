Кушкин Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Кушкин Сергей Арсеньевич
Мать: Кушкина Мария Платоновна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Лебедева Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Федоренко Софья Евгеньевна
Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушкина Александра Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно