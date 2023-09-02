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Кушкина Александра Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Лебедева Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Федоренко Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушкин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Евгений Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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