Кушкина Александра Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Лебедева Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Федоренко Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушкин Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно