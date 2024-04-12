Кушкина (Огурцова) Мария Платоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Сын: Кушкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
18.03.1889
Дочь: Решетова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.04.1893
Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.07.1897
Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916