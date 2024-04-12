Кушкина (Огурцова) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкина (Огурцова) Мария Платоновна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Огурцов Платон Андреевич

Мать: Огурцова Надежда Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кушкин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич

Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Сын: Кушкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1889

Дочь: Решетова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1893

Сын: Кушкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Кушкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кушкин Сергей Арсеньевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Сергей Арсеньевич

Смерть
После 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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