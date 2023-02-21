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Сексяев Яков

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сексяев Алексей

Мать: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Сексяева Фаина

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сексяев Пётр

Мать ребёнка: Сексяева Фаина

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сексяев Афанасий

Мать ребёнка: Сексяева Фаина

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сексяев Иван

Мать ребёнка: Сексяева Фаина

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Сексяева Фаина

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно
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