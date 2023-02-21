Сексяев Яков
Место рожденияСтарая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Сексяев Алексей
Мать: Сексяева Пелагея
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Сексяева Фаина
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сексяев Пётр
Мать ребёнка: Сексяева Фаина
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сексяев Афанасий
Мать ребёнка: Сексяева Фаина
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сексяев Иван
Мать ребёнка: Сексяева Фаина
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Сексяева Фаина
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно