Сексяев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Сексяев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сексяев Яков

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сексяев Петр

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сексяев Иоанн

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Рождение ребёнка
25.07.1839

Дочь: (Сексяева) Евдокия

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Смерть
Неизвестно

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