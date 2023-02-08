Сексяев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Сексяев Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сексяев Яков
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сексяев Петр
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сексяев Иоанн
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
25.07.1839
Дочь: (Сексяева) Евдокия
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Смерть
Неизвестно