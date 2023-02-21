Сексяева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сексяев Яков
Отец ребёнка: Сексяев Алексей
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сексяев Петр
Отец ребёнка: Сексяев Алексей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сексяев Иоанн
Отец ребёнка: Сексяев Алексей
Рождение ребёнка
25.07.1839
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сексяев Алексей
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
Неизвестно