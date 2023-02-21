Сексяева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сексяев Яков

Отец ребёнка: Сексяев Алексей

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сексяев Петр

Отец ребёнка: Сексяев Алексей

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сексяев Иоанн

Отец ребёнка: Сексяев Алексей

Рождение ребёнка
25.07.1839

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сексяев Алексей

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
Неизвестно
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