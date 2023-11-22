Луценко (Ефремова) Алла Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Луценко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Луценко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 24.01.1960
Сын: Луценко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Луценко Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область