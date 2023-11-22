Луценко (Ефремова) Алла Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Ефремова) Алла Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1930

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930

Отец: Ефремов Георгий Федорович

Мать: Ефремова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Луценко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Луценко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 24.01.1960

Сын: Луценко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Луценко Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
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