Луценко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.11.1929

Дата смерти

03.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Луценко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Луценко Алла Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 24.01.1960

Сын: Луценко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Луценко Алла Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Алла Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
Смерть
03.09.2020
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