Луценко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.11.1929
Дата смерти03.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Луценко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Луценко Алла Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 24.01.1960
Сын: Луценко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Луценко Алла Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Алла Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
Смерть
03.09.2020