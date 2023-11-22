Луценко Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.01.1960
Отец: Луценко Михаил Иванович
Мать: Луценко Алла Георгиевна
Рождение ребёнка
26.04.1990
Сын: Луценко Максим Николаевич
Мать ребёнка: Луценко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Наталья
Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область