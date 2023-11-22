Луценко Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.01.1960

Отец: Луценко Михаил Иванович

Мать: Луценко Алла Георгиевна

Рождение ребёнка
26.04.1990

Сын: Луценко Максим Николаевич

Мать ребёнка: Луценко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Наталья

Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
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