Онопко Евдокия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Евдокия Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Онопко) Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Онопко Василий Кириллович

Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Онопко) Евфимия Кирилловна

Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Добротово, Сумська область

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