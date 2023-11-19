Онопко Евдокия Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Онопко) Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Онопко Василий Кириллович
Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Онопко) Евфимия Кирилловна
Отец ребёнка: Онопко Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно