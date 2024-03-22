село Добротово, село Добротово, Сумська область (на 2018) — Familio

Добротово

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Кролевецкая волость
402. Добротов, село бывшее государственное и владельческое, при речке Коропце, дворов 309, жителей 1632, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21256Добротовеселоцентр сільської радир-н Кролевецькийсільрада Добротівська

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1636Добротов (Добротово), селен. каз. и вл.при колодцах.129252560576Церковь православная 1.
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