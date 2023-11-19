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Онопко Кирилл Иванович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Онопко Иван Иосифович

Мать: Онопко Елена Григорьевна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Онопко) Евгения Кирилловна

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Онопко Василий Кириллович

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Онопко) Евфимия Кирилловна

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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