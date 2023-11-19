Онопко Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Онопко Иван Иосифович
Мать: Онопко Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Онопко) Евгения Кирилловна
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Онопко Василий Кириллович
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Онопко) Евфимия Кирилловна
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Демьяновна
Смерть
Неизвестно