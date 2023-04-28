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Воронков Терентий Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Воронков Антон Васильевич

Мать: Воронкова Анна Григорьевна

Бракосочетание
22.10.1884

Жена: Воронкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воронков Карп Терентьевич

Мать ребёнка: Воронкова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Домникия Терентьевна

Мать ребёнка: Воронкова Матрона Ивановна

Бракосочетание
17.10.1904

Жена: Воронкова Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1920
Причина смерти: тиф
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