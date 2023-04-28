Воронков Терентий Антонович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти08.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воронков Карп Терентьевич
Мать ребёнка: Воронкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Домникия Терентьевна
Мать ребёнка: Воронкова Матрона Ивановна
Бракосочетание
17.10.1904
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1920
Причина смерти: тиф