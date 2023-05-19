Воронкова (Добровольская) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1867
Дата смерти18.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1867
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воронков Карп Терентьевич
Отец ребёнка: Воронков Терентий Антонович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Домникия Терентьевна
Отец ребёнка: Воронков Терентий Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1903
Причина смерти: сердце