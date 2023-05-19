Воронкова (Добровольская) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Добровольская) Матрона Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.11.1867

Дата смерти

18.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1867

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Софья Федоровна

Бракосочетание
22.10.1884

Муж: Воронков Терентий Антонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воронков Карп Терентьевич

Отец ребёнка: Воронков Терентий Антонович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Домникия Терентьевна

Отец ребёнка: Воронков Терентий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1903
Причина смерти: сердце