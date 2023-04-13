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Воронков Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Воронков Василий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1851

Сын: Воронков Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.09.1853

Сын: Воронков Константин Антонович

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Серафима Антоновна

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Воронков Терентий Антонович

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Воронков Александр Антонович

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Воронков Стефан Антонович

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.06.1863

Дочь: Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1870

Дочь: Крылова Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1904