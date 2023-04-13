Воронков Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.09.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Воронков Василий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1851
Сын: Воронков Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1853
Сын: Воронков Константин Антонович
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Серафима Антоновна
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воронков Терентий Антонович
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воронков Александр Антонович
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Воронков Стефан Антонович
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
30.06.1863
Дочь: Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1870
Дочь: Крылова Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Воронкова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1904