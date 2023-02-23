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Лукин Борис Лукьянович

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Место рождения

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукин Иван Борисович

Мать ребёнка: Лукина Анастасия Ивановна

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чувашлева Марфа Лукина

Мать ребёнка: Лукина Анастасия Ивановна

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1905

Жена: Лукина Ефросинья Павлова

Смерть
Неизвестно
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