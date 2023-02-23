Лукин Борис Лукьянович
Место рожденияСело Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукин Иван Борисович
Мать ребёнка: Лукина Анастасия Ивановна
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чувашлева Марфа Лукина
Мать ребёнка: Лукина Анастасия Ивановна
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1905
Жена: Лукина Ефросинья Павлова
Смерть
Неизвестно