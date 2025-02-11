Лукин Иван Борисович
мужской, родился 1871, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛукин Борис ЛукьяновичОколо 1857 г.р.
МатьЛукина Анастасия Ивановна1845 г.р.
Дети
Лукин Иван Иванович01.06.1891 г.р.
(Лукина) Мария Ивановна04.04.1893 г.р.Показать еще 9
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лукин Борис Лукьянович
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1891
Сын: Лукин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1893
Дочь: (Лукина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1895
Дочь: (Лукина) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1901
Дочь: (Лукина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: (Лукина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1908
Сын: Лукин Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: (Лукина) Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно