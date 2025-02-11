Лукин Иван Борисович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукин Иван Борисович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лукин Борис ЛукьяновичОколо 1857 г.р.
Мать
Лукина Анастасия Ивановна1845 г.р.
Дети
Лукин Иван Иванович01.06.1891 г.р.
(Лукина) Мария Ивановна04.04.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лукин Борис Лукьянович

Мать: Лукина Анастасия Ивановна

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1890

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Лукин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1893

Дочь: (Лукина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.05.1895

Дочь: (Лукина) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.03.1897

Сын: Лукин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.01.1899

Сын: Лукин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.08.1901

Дочь: (Лукина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Лукин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Лукин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: (Лукина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Лукин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: (Лукина) Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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