(Лукина) Мария Ивановна 04.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лукина) Мария Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.04.1893, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.03.1895, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лукин Иван Борисович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893

Отец: Лукин Иван Борисович

Мать: не указана

Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
04.03.1895
Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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