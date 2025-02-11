(Лукина) Мария Ивановна
женский, родилась 04.04.1893, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.03.1895, Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1893
Отец: Лукин Иван Борисович
Мать: не указана
Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.03.1895
Головино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область