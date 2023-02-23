Лукина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

05.06.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукин Иван Борисович

Отец ребёнка: Лукин Борис Лукьянович

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чувашлева Марфа Лукина

Отец ребёнка: Лукин Борис Лукьянович

Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
05.06.1904
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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