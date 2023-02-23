Лукина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти05.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукин Иван Борисович
Отец ребёнка: Лукин Борис Лукьянович
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чувашлева Марфа Лукина
Отец ребёнка: Лукин Борис Лукьянович
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
05.06.1904
Село Головино , Сызранский уезд , Симбирская губерния