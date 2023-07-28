Черноскутов Александр
Место рождения
Дата рождения01.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Отец: Черноскутов Павел
Мать: Черноскутова Вера
Бракосочетание
10.11.2012
Жена: Черноскутова Елена
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.2013
Рождение ребёнка
03.10.2017
Рождение ребёнка
28.09.2021
Место жительства
Неизвестно