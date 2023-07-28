Черноскутов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноскутов Александр

Черноскутов Александр

Место рождения

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Черноскутов Павел

Мать: Черноскутова Вера

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
10.11.2012

Жена: Черноскутова Елена

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноскутова Елена

Рождение ребёнка
03.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноскутова Елена

Рождение ребёнка
28.09.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноскутова Елена

Место жительства
Неизвестно