Черноскутова (Карпо) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Карпо) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988

Отец: Карпо Николай

Мать: Карпо Александра

Бракосочетание
10.11.2012

Муж: Черноскутов Александр

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноскутов Александр

Рождение ребёнка
03.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноскутов Александр

Рождение ребёнка
28.09.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноскутов Александр

Место жительства
Неизвестно
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