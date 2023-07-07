Черноскутова (Карпо) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988
Отец: Карпо Николай
Мать: Карпо Александра
Бракосочетание
10.11.2012
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.2013
Рождение ребёнка
03.10.2017
Рождение ребёнка
28.09.2021
Место жительства
Неизвестно