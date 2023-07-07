Черноскутова (Проценко) Вера
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1957
Отец: Проценко Иван
Мать: Проценко Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
01.12.1983
Отец ребёнка: Черноскутов Павел
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1988
Сын: Черноскутов Сергей
Отец ребёнка: Черноскутов Павел
Место жительства
Неизвестно