Черноскутова (Проценко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Проценко) Вера

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1957

Отец: Проценко Иван

Мать: Проценко Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
01.12.1983

Сын: Черноскутов Александр

Отец ребёнка: Черноскутов Павел

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.12.1988

Сын: Черноскутов Сергей

Отец ребёнка: Черноскутов Павел

Место жительства
Неизвестно
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