Салтыкова Евфросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова Евфросинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

04.07.1754 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Салтыков Иван (ст) Савин

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Кокашева Елена Савина

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Салтыков Фадей Савин

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Салтыков Матвей Савин

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Салтыков Иван (мл) Савин

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Епистимия Савина

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Салтыков Галактион Савин

Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Сава Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.07.1754 ст.
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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