Салтыкова Евфросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти04.07.1754 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Кокашева Елена Савина
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Салтыков Фадей Савин
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Епистимия Савина
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Салтыков Сава Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салтыков Сава Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1754 ст.