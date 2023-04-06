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Салтыков Иван (мл) Савин

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Место рождения

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Салтыков Сава Иванов

Мать: не указана

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Салтыков Александр Иванов

Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Салтыков Захар Иванов

Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Минеева

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Евдокия Минеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Агафья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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