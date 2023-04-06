Салтыков Иван (мл) Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Салтыков Сава Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Салтыков Александр Иванов
Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Минеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Агафья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790