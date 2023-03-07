Кокашева (Салтыкова) Елена Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокашева (Салтыкова) Елена Савина

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Место рождения

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Салтыков Сава Иванов

Мать: не указана

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Шалаевская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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