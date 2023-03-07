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Салтыков Матвей Савин

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Место рождения

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Салтыков Сава Иванов

Мать: не указана

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Фомина

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Агафья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Агафья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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