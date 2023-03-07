Салтыков Матвей Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Салтыков Сава Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Салтыкова Агафья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Агафья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Агафья Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763