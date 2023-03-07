Салтыкова (Мокрецова) Агафья Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Салтыков Матвей Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763