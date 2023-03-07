Салтыкова (Мокрецова) Агафья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Мокрецова) Агафья Фомина

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Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Салтыков Матвей Савин

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Матвей Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Матвей Савин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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