Якимова (Кирсанова) Анна
Место рожденияМиленино Горьковской области
Дата рождения02.02.1916
Дата смерти25.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916
Отец: Кирсанов Степан
Мать: Кирсанова Васса
Миленино Горьковской области
Рождение ребёнка
12.08.1940
с. Зайсан Казахстан
Рождение ребёнка
20.10.1940
с. Бахты Казахстан
Рождение ребёнка
25.02.1945
Казахстан п.Бахты
Рождение ребёнка
18.01.1951
Сын: Якимов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Якимов Александр
Рождение ребёнка
18.01.1951
Сын: Якимов Виктор
Отец ребёнка: Якимов Александр
Рождение ребёнка
30.10.1957
Сатис Дивеевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимов Александр
Смерть
25.06.2002
Сатис Дивеевского района