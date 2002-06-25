Якимова (Кирсанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Кирсанова) Анна

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Место рождения

Миленино Горьковской области

Дата рождения

02.02.1916

Дата смерти

25.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916

Отец: Кирсанов Степан

Мать: Кирсанова Васса

Миленино Горьковской области
Рождение ребёнка
12.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Александр

с. Зайсан Казахстан
Рождение ребёнка
20.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Александр

с. Бахты Казахстан
Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Александр

Казахстан п.Бахты
Рождение ребёнка
18.01.1951

Сын: Якимов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Якимов Александр

Бакты, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
18.01.1951

Сын: Якимов Виктор

Отец ребёнка: Якимов Александр

Бакты, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
30.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Александр

Сатис Дивеевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Александр

Смерть
25.06.2002
Сатис Дивеевского района
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