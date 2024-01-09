Якимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимов Александр

Якимов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

29.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова Анна

с. Зайсан Казахстан
Рождение ребёнка
20.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова Анна

с. Бахты Казахстан
Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова Анна

Казахстан п.Бахты
Рождение ребёнка
18.01.1951

Сын: Якимов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Якимова Анна

Бакты, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
18.01.1951

Сын: Якимов Виктор

Мать ребёнка: Якимова Анна

Бакты, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
30.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова Анна

Сатис Дивеевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Анна

Смерть
29.09.1987
Сатис Дивеевского района
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