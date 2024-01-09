Якимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1914
Дата смерти29.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1940
с. Зайсан Казахстан
Рождение ребёнка
20.10.1940
с. Бахты Казахстан
Рождение ребёнка
25.02.1945
Казахстан п.Бахты
Рождение ребёнка
18.01.1951
Сын: Якимов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Якимова Анна
Рождение ребёнка
18.01.1951
Сын: Якимов Виктор
Мать ребёнка: Якимова Анна
Рождение ребёнка
30.10.1957
Сатис Дивеевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимова Анна
Смерть
29.09.1987
Сатис Дивеевского района