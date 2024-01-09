Кирсанова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Якимова Анна

Отец ребёнка: Кирсанов Степан

Миленино Горьковской области
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирсанов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Степан

Смерть
27.01.1971
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