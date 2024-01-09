Кирсанова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти27.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Якимова Анна
Отец ребёнка: Кирсанов Степан
Миленино Горьковской области
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирсанов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсанов Степан
Смерть
27.01.1971