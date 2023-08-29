Демус Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кивва Александра
Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Демус Сергей
Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Демус Григорий
Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Демус Иван
Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович
Украинская Сср, Ворошиловградская Обл., Лисичанский Р-Н
Рождение ребёнка
1919
Сын: Демус Петр
Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1956