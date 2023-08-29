Демус Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демус Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кивва Александра

Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Демус Сергей

Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Демус Григорий

Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Демус Иван

Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович

Украинская Сср, Ворошиловградская Обл., Лисичанский Р-Н
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демус Петр

Отец ребёнка: Демус Андрей Иванович

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демус Андрей Иванович

Смерть
После 1956
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