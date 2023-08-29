Кивва (Демус) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивва (Демус) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Демус Андрей Иванович

Мать: Демус Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кивва Виталий

Отец ребёнка: Кивва Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кробка Валентина

Отец ребёнка: Кивва Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кивва Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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