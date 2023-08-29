Кивва (Демус) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Демус Андрей Иванович
Мать: Демус Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кивва Виталий
Отец ребёнка: Кивва Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кробка Валентина
Отец ребёнка: Кивва Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно