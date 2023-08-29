Демус Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Демус Иван ???
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кивва Александра
Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Демус Сергей
Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Демус Григорий
Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Демус Иван
Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна
Украинская Сср, Ворошиловградская Обл., Лисичанский Р-Н
Рождение ребёнка
1919
Сын: Демус Петр
Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демус Ефросиния Ивановна
Смерть
После 1956