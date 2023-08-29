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Демус Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Демус Иван ???

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кивва Александра

Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Демус Сергей

Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Демус Григорий

Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Демус Иван

Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна

Украинская Сср, Ворошиловградская Обл., Лисичанский Р-Н
Рождение ребёнка
1919

Сын: Демус Петр

Мать ребёнка: Демус Ефросиния Ивановна

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демус Ефросиния Ивановна

Смерть
После 1956
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