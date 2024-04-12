Демус Григорий
Место рождения
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти01.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Демус Андрей Иванович
Мать: Демус Ефросиния Ивановна
Работа или профессия
С ?.12.1931 по ?.03.1941
Шамотный завод (Лисичанск), Шахты Черноморка и ОГПУ, райком союза угольщиков, Полтавский горкомхоз и управление благоустройства (Полтава)
Бухгалтер
Рождение ребёнка
1932
Сын: Демус Иван
Мать ребёнка: Демус Агафья Сергеевна
Бракосочетание
1932
Жена: Демус Агафья Сергеевна
Военная служба
С 10.09.1936 по 15.09.1938
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Старшина писарь (КУКСЗН)
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Скляр Людмила
Мать ребёнка: Демус Агафья Сергеевна
Военная служба
15.03.1941
Военбаза №72 (Военсклад)
Заведующий делопроизводством
Получение воинского звания/чина
10.04.1946
Военбаза №72 (Военсклад)
Старший лейтенант
Получение воинского звания/чина
05.09.1949
Военбаза №72 (Военсклад)
Капитан интендантской службы
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
25.01.1954
Германия Веймар
По статье 59 пункт В (Германия, Группа Советских Оккупационных Войск)
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
01.01.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно