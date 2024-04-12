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Демус Григорий

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Место рождения

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

01.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Демус Андрей Иванович

Мать: Демус Ефросиния Ивановна

Никольская, Васильцовская волость, Полтавский уезд
Работа или профессия
С ?.12.1931 по ?.03.1941
Шамотный завод (Лисичанск), Шахты Черноморка и ОГПУ, райком союза угольщиков, Полтавский горкомхоз и управление благоустройства (Полтава)
Бухгалтер
Рождение ребёнка
1932

Сын: Демус Иван

Мать ребёнка: Демус Агафья Сергеевна

Бракосочетание
1932

Жена: Демус Агафья Сергеевна

Военная служба
С 10.09.1936 по 15.09.1938
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Старшина писарь (КУКСЗН)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Скляр Людмила

Мать ребёнка: Демус Агафья Сергеевна

Военная служба
15.03.1941
Военбаза №72 (Военсклад)
Заведующий делопроизводством
Получение воинского звания/чина
10.04.1946
Военбаза №72 (Военсклад)
Старший лейтенант
Получение воинского звания/чина
05.09.1949
Военбаза №72 (Военсклад)
Капитан интендантской службы
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
25.01.1954
Германия Веймар
По статье 59 пункт В (Германия, Группа Советских Оккупационных Войск)
Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
01.01.1985
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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