Миклашевский Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1640
Дата смерти1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1640
Отец: Миклашевский Андрей
Мать: не указана
украинский козацкий полковник, державный деятель и меценат, родоначальник малоросийских дворян Миклашевских. Сын реестрового козака чигиринского (1649) МИКЛАШЕНКО АНДРУШКИ и дочери польского шляхтича,... Показать все
Бракосочетание
Около 1661
Приданое – мельница под Глуховом и млин на р. Воргле в с. Зазерках.
Рождение ребёнка
Около 1662
Дочь: Гамалея Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Миклашевский Степан Михайлович
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Миклашевский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1667
Дочь: Миклашевская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1669
Дочь: Миклашевская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1672
Дочь: Миклашевская Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна
Военная служба
1672
Дворянин у опального гетмана Многогрешного.
Военная служба
Около 1675
Глухов, Сумська область
Воинское звание: атаман городовой
Военная служба
1677
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: войсковой товарищ На службе у гетмана Самойловича.
Военная служба
С 1679 по 1682
Нежин, Чернігівська область
Род войск: Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: есаул
Военная служба
1682
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный хорунжий
Военная служба
С 1683 по 1690
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул
Военная служба
С 1690 по 1706
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник При гетмане Мазепе – царский стольник и полковник Стародубский.
Военная служба
1693
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Гетман пожаловал село Понуровку.
Военная служба
1696
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Получил от Гетмана Мазепы именным универсалом имение Волокитино (Глуховский уезд) на реке Клевень, недалеко от Путивля. Влад... Показать все
Бракосочетание
Около 1698
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Миклашевский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Миклашевская Анна Владимировна
Военная служба
1703
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Не поддерживая политику Мазепы, вступил в тайные переговоры с польско-литовскими кругами с целью создания конфедерации Украи... Показать все
Военная служба
1704
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник В последней четверти 17 века Демьянки оказались в числе сёл, принадлежащих Стародубской ратуше. В 1704 г. гетман Иван Мазепа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1706
Погиб при обороне Несвижа (Беларусь) от шведских окупантов. Похоронен в Киевском Выдубецком монастыре в Георгиевском соборе. По заказу его внука (?) в 1774 для Георгиевского собора монастыря написан е... Показать все