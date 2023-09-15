Миклашевский Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевский Михаил Андреевич

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Место рождения

Чигирин, Черкаська область

Дата рождения

1640

Дата смерти

1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1614 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1642 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Миклашевский Андрей

Мать: не указана

Чигирин, Черкаська область
украинский козацкий полковник, державный деятель и меценат, родоначальник малоросийских дворян Миклашевских. Сын реестрового козака чигиринского (1649) МИКЛАШЕНКО АНДРУШКИ и дочери польского шляхтича,... Показать все
Бракосочетание
Около 1661

Жена: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Приданое – мельница под Глуховом и млин на р. Воргле в с. Зазерках.
Рождение ребёнка
Около 1662

Дочь: Гамалея Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Миклашевский Степан Михайлович

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Миклашевский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1667

Дочь: Миклашевская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1669

Дочь: Миклашевская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1672

Дочь: Миклашевская Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Военная служба
1672
Дворянин у опального гетмана Многогрешного.
Военная служба
Около 1675
Глухов, Сумська область
Воинское звание: атаман городовой
Военная служба
1677
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: войсковой товарищ На службе у гетмана Самойловича.
Военная служба
С 1679 по 1682
Нежин, Чернігівська область
Род войск: Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: есаул
Военная служба
1682
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный хорунжий
Военная служба
С 1683 по 1690
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул
Военная служба
С 1690 по 1706
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник При гетмане Мазепе – царский стольник и полковник Стародубский.
Военная служба
1693
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Гетман пожаловал село Понуровку.
Военная служба
1696
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Получил от Гетмана Мазепы именным универсалом имение Волокитино (Глуховский уезд) на реке Клевень, недалеко от Путивля. Влад... Показать все
Бракосочетание
Около 1698

Жена: Миклашевская Анна Владимировна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Миклашевский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Миклашевская Анна Владимировна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1703
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник Не поддерживая политику Мазепы, вступил в тайные переговоры с польско-литовскими кругами с целью создания конфедерации Украи... Показать все
Военная служба
1704
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник В последней четверти 17 века Демьянки оказались в числе сёл, принадлежащих Стародубской ратуше. В 1704 г. гетман Иван Мазепа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
1706
Погиб при обороне Несвижа (Беларусь) от шведских окупантов. Похоронен в Киевском Выдубецком монастыре в Георгиевском соборе. По заказу его внука (?) в 1774 для Георгиевского собора монастыря написан е... Показать все
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