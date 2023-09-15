Миклашевская (Рубан) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиОколо 1696
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Данилы Семёновича Рубана, Глуховского сотника.
Бракосочетание
Около 1661
Приданое – мельница под Глуховом и млин на р. Воргле в с. Зазерках.
Рождение ребёнка
Около 1662
Дочь: Гамалея Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Миклашевский Степан Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Миклашевский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1667
Дочь: Миклашевская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1669
Дочь: Миклашевская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1672
Дочь: Миклашевская Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич
Место жительства
1679
Нежин, Чернігівська область
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
1690
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1696