Миклашевская (Рубан) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Рубан) Евдокия Даниловна

Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

Около 1696

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухов, Сумська область
Дочь Данилы Семёновича Рубана, Глуховского сотника.
Бракосочетание
Около 1661

Муж: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Приданое – мельница под Глуховом и млин на р. Воргле в с. Зазерках.
Рождение ребёнка
Около 1662

Дочь: Гамалея Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Миклашевский Степан Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Миклашевский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1667

Дочь: Миклашевская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1669

Дочь: Миклашевская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1672

Дочь: Миклашевская Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Андреевич

Чигирин, Черкаська область
Место жительства
1679
Нежин, Чернігівська область
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
1690
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Переехала по месту службы мужа.
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Около 1696
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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