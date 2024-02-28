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Миклашевский Андрей Михайлович

Место рождения

Чигирин, Черкаська область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Около 1750

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Около 1642 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Миклашевский Михаил Андреевич

Мать: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Бракосочетание
Около 1687

Жена: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Жена: княжна Святополк-Четвертинская Мария Юрьевна (?-1729) внучка гетмана Самойловича.
Место жительства
1706
Новый Стародуб, Кіровоградська область
После гибели отца при Несвиже в битве со шведами, его многочисленные владения стали делить старшие сыновья — Андрей и Степан. Понуровка перешла к Андрею.
Военная служба
1707
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Начал службу, был под Полтавой.
Военная служба
1716
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ
Военная служба
С 1729 по 1730
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник
Бракосочетание
1732

Жена: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Жена: Жураковская Ефросинья Павловна (?-1760-?), вдова Андрея Жураковского.
Военная служба
1741
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Около 1750
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