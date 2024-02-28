Миклашевский Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиОколо 1750
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Бракосочетание
Около 1687
Жена: не указана
Жена: княжна Святополк-Четвертинская Мария Юрьевна (?-1729) внучка гетмана Самойловича.
Место жительства
1706
После гибели отца при Несвиже в битве со шведами, его многочисленные владения стали делить старшие сыновья — Андрей и Степан. Понуровка перешла к Андрею.
Военная служба
1707
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Начал службу, был под Полтавой.
Военная служба
1716
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ
Военная служба
С 1729 по 1730
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник
Бракосочетание
1732
Жена: не указана
Жена: Жураковская Ефросинья Павловна (?-1760-?), вдова Андрея Жураковского.
Военная служба
1741
Род войск: Стародубский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1750