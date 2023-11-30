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Миклашевский Степан Михайлович

Место рождения

Чигирин, Черкаська область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Около 1750

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Миклашевский Михаил Андреевич

Мать: Миклашевская Евдокия Даниловна

Чигирин, Черкаська область
Бракосочетание
Около 1690

Жена: Миклашевская Ирина Марковна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1691

Дочь: Миклашевская Мария Степановна

Мать ребёнка: Миклашевская Ирина Марковна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Миклашевский Иван Степанович

Мать ребёнка: Миклашевская Ирина Марковна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Около 1750
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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