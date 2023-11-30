Миклашевский Степан Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиОколо 1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Бракосочетание
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1691
Дочь: Миклашевская Мария Степановна
Мать ребёнка: Миклашевская Ирина Марковна
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Миклашевский Иван Степанович
Мать ребёнка: Миклашевская Ирина Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1750