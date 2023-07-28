(Нетунахина) Татьяна Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нетунахина) Татьяна Климова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

01.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823

Отец: Нетунахин Клим Иванов

Мать: Нетунахина Афимья Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.10.1840

Муж: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1847

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1855

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1861

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно