(Нетунахина) Татьяна Климова
Место рождения
Дата рождения01.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1823
Отец: Нетунахин Клим Иванов
Бракосочетание
13.10.1840
Муж: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1845
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1847
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1855
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1861
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно