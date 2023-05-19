Алексей Петрович
Место рожденияКрестовоздвиженская волость, Ржев
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.10.1840
Жена: Татьяна Климова
Рождение ребёнка
07.09.1845
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Климова
Рождение ребёнка
01.03.1847
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Климова
Рождение ребёнка
13.11.1855
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Климова
Рождение ребёнка
04.08.1861
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Климова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крестовоздвиженская волость, Ржев
Смерть
Неизвестно