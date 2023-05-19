Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петрович

Место рождения

Крестовоздвиженская волость, Ржев

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестовоздвиженская волость, Ржев
Бракосочетание
13.10.1840

Жена: Татьяна Климова

Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Климова

Рождение ребёнка
01.03.1847

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Климова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1855

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Климова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1861

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Климова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крестовоздвиженская волость, Ржев
Смерть
Неизвестно
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