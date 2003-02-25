Лаврова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1908
Дата смерти25.02.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908
Бракосочетание
19.03.1928
Луговая, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Пономарева Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1935
Дочь: Пономарева Людмила Кузьминична
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1940
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович
Смерть
25.02.2003