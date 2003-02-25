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Лаврова Анна Александровна

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Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

28.11.1908

Дата смерти

25.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908

Отец: Лавров Александр Порфирьевич

Мать: Попова Клавдия Васильевна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
19.03.1928

Муж: Пономарев Кузьма Иванович

Луговая, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Пономарева Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1935

Дочь: Пономарева Людмила Кузьминична

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Пономарев Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Иванович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
25.02.2003
Талица, Талицкий, Свердловская область
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