Пономарев Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения14.11.1908
Дата смерти08.08.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1908
Бракосочетание
19.03.1928
Луговая, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Пономарева Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.12.1935
Дочь: Пономарева Людмила Кузьминична
Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1940
Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна
Смерть
08.08.2000