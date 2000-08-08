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Пономарев Кузьма Иванович

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Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

14.11.1908

Дата смерти

08.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1908

Отец: Пономарев Иван Тимофеевич

Мать: Родионова Мария Романовна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
19.03.1928

Жена: Лаврова Анна Александровна

Луговая, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Пономарева Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1935

Дочь: Пономарева Людмила Кузьминична

Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Пономарев Борис Кузьмич

Мать ребёнка: Лаврова Анна Александровна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
08.08.2000
Талица, Талицкий, Свердловская область
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