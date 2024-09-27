Лавров Александр Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
в 1887 году родился брат Петр
Бракосочетание
14.01.1907
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Пономарева (Лаврова) Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лаврова (Лаврова) Степанида Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно