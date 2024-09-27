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Лавров Александр Порфирьевич

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Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лавров Порфирий Самсонович

Мать: Лаврова (Петалова) Пелагея Ивановна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
в 1887 году родился брат Петр
Бракосочетание
14.01.1907

Жена: скрыто настройками приватности

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Пономарева (Лаврова) Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лаврова (Лаврова) Степанида Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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