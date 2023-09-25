Савичева Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1884
Отец ребёнка: Савичев Николай Иванович
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Надежда николаевна
Отец ребёнка: Савичев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно