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Савичева Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Афанасий Федорович

Мать: Власова Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Савичев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Савичев Николай Иванович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Надежда николаевна

Отец ребёнка: Савичев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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