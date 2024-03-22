Савичев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо ?.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.02.1866
Отец: Савичев Иван
Родился в одном из казацких хуторов г. ростова станица Каменская
Рождение ребёнка
16.01.1884
Мать ребёнка: Савичева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Надежда николаевна
Мать ребёнка: Савичева Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Был хозяином магазина «книжный, .... и игрушечный"
Смерть
Неизвестно