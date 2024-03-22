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Савичев Николай Иванович

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

До ?.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.02.1866

Отец: Савичев Иван

Мать: не указана

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Родился в одном из казацких хуторов г. ростова станица Каменская
Рождение ребёнка
16.01.1884

Сын: Савичев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Савичева Анна Афанасьевна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Надежда николаевна

Мать ребёнка: Савичева Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савичева Анна Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Был хозяином магазина «книжный, .... и игрушечный"
Смерть
Неизвестно
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