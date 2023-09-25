Власова Елена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Власов Григорий
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феодосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1855
Дочь: Борщева Серафима Афанасьевна
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Стефан
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Татьяна афанасьевна
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савичева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно