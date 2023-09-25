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Власова Елена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Власов Григорий

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феодосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
28.07.1855

Дочь: Борщева Серафима Афанасьевна

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Стефан

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Татьяна афанасьевна

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савичева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Власов Афанасий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно
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