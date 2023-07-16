Пешкова Агнея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1920
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пешков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович
Смерть
Неизвестно