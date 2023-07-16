Пешкова Агнея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Агнея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Пешков Егор Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пешков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пешков Николай Платонович

Смерть
Неизвестно