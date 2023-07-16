Пешков Николай Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
24.01.1920
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пешков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна
Смерть
Неизвестно