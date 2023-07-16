Пешков Николай Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Николай Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Пешков Егор Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пешков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пешкова Агнея Федоровна

Смерть
Неизвестно

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