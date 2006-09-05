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Пешков Егор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1920

Дата смерти

05.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920

Отец: Пешков Николай Платонович

Мать: Пешкова Агнея Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1946

Сын: Пешков Вячеслав Егорович

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Самотовинская (Пешкова) Капитолина Егоровна

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Холопова (Пешкова) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Борисова (Пешкова) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Капустина (Пешкова) Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Братышева (Пешкова) Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.09.2006

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