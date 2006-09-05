Пешков Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1920
Дата смерти05.09.2006
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1920
Отец: Пешков Николай Платонович
Мать: Пешкова Агнея Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1946
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Самотовинская (Пешкова) Капитолина Егоровна
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Холопова (Пешкова) Нина Егоровна
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Борисова (Пешкова) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Капустина (Пешкова) Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Братышева (Пешкова) Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Смерть
05.09.2006